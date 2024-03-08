قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال

هددت قطر بطرد مسؤولي حركة "حماس" من الدوحة، إذا فشلوا في إقناع قادة الحركة، في غزة، بالموافقة على صفقة، في إطار المحادثات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في غزة وذلك حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول في حركة "حماس" ومسؤولين مصريين.



وأكّدت "حماس" أنّها أوقفت مشاركتها في المحادثات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن خرج زعيمها في القطاع يحيى السنوار، بعد أيام من الصمت، لتقديم موقف تفاوضي متشدد وسط مؤشرات على تزايد التوتر، بين إسرائيل والولايات المتحدة.



وأعرب مسؤولون عرب وإسرائيليون للصحيفة عينها، عن خشيتهم من أنّ السنوار يقوض عمدًا، المحادثات على أمل أن يحشد في رمضان الدعم الشعبيّ العربيّ لحماس، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية والقدس.