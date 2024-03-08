اسرائيل "ترحب" بفتح الممر البحري من قبرص للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة

رحبت اسرائيل بفتح الممر البحري من قبرص للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية على منصة إكس: "ترحب اسرائيل بفتح الممر المائي من قبرص. وستمكن المبادرة القبرصية من زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية".



وأضاف: "إسرائيل ستواصل السماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لقوانين الحرب وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".