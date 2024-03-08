نائب وزيرة الخزانة الأميركية سيزور جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل

أعلن متحدث بإسم وزارة الخزانة الأميركية أن نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو سيزور جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل حيث سيسعى إلى تعزيز الروابط الإقتصادية بين البلدين حتى مع التوتر الذي يشوب العلاقات.



وقال المتحدث لرويترز إن أدييمو سيناقش خلال زيارته قضايا مثل التمويل غير المشروع والإنتقال إلى الطاقة النظيفة والإستثمار في رواد

الأعمال والقادة الشباب ومكافحة الإتجار بالأحياء البرية والعقوبات الأميركية.



وأضاف المتحدث أنه سيجتمع مع نظرائه من المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال والطلاب وآخرين خلال الزيارة التي ستمتد في الفترة من 11 إلى 15 آذار. كما سيزور كيب تاون وبريتوريا وجوهانسبرج.



