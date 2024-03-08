وصول الرئيس الأوكراني إلى إسطنبول للقاء نظيره التركي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إلى إسطنبول حيث سيجتمع بنظيره التركي رجب طيب إردوغان للبحث في الغزو الروسي لأوكرانيا والملاحة في البحر الأسود.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في قصر دولمة بهجة في إسطنبول ويعقدا مؤتمرًا صحافيًا مساء الجمعة، بحسب البرنامج الذي نشرته الرئاسة التركية.



وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن زيلينسكي وإردوغان سيبحثان في أمن الملاحة في البحر الأسود والإستقرار الغذائي العالمي والإفراج عن السجناء الأوكرانيين والأسرى السياسيين الذين تحتجزهم الدولة الروسية.