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عقوبات صارمة ضمن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ
أخبار دولية
2024-03-08 | 08:17
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عقوبات صارمة ضمن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ
كشفت هونغ كونغ عن مشروع قانون جديد للأمن القومي يتضمن عقوبة السجن مدى الحياة لجرائم مثل الخيانة والتمرد.
وسيصبح مشروع القانون الذي أعد محليا، ثاني قانون للأمن القومي في المدينة بعد ذلك الذي فرضته بكين في 2020 عقب قمع احتجاجات واسعة طالبت بمزيد من الديموقراطية، تخللتها أعمال عنف أحيانا.
وعُرض "مشروع قانون حماية الأمن القومي" رسميا على المجلس التشريعي للمدينة الذي لا يضم أي معارضة، صباح الجمعة لمناقشته.
وقال وزير الأمن كريس تانغ للمشرعين إن هناك "حاجة حقيقية وملحة" للقانون الجديد.
ويتضمن مشروع القانون خمس فئات جديدة من الجرائم: الخيانة والتمرد والتجسس وتخريب الأمن القومي والتدخل الخارجي.
وقال المسؤول التنفيذي للمدينة جون لي إن وضع قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ هو "مسؤولية دستورية" بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، وهو دستور المدينة المصغر منذ تسلمتها الصين من بريطانيا في 1997.
وفي قسم من القانون يراقبه مجتمع الأعمال الأجنبي عن كثب في هونغ كونغ، تقترح المسودة تعريفا متعدد الجوانب ل"أسرار الدولة" لا يغطي التكنولوجيا فحسب بل "القرارات الرئيسية و"التنمية الاقتصادية والاجتماعية" للمدينة.
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