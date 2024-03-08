وزير الجيوش الفرنسي: ارسال قوات "قتالية" الى اوكرانيا غير مطروح

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن إرسال "قوات قتالية على الارض" إلى أوكرانيا ليس مطروحا، مشيرا من ناحية اخرى الى أن ثلاث شركات فرنسية ستنتج أو تتولى صيانة الأسلحة على الأراضي الأوكرانية.



وبحسب الوزير فإن العبارة التي استخدمها الرئيس الفرنسي "أخرجت إلى حد كبير من سياقها".



وقال لوكورنو لقناة "بي اف ام تي في": "طرحت اقتراحات بوضوح على الطاولة ولكن ليس ارسال قوات قتالية على الارض كما زعم هنا وهناك لأنه خلال هذا المؤتمر الصحافي تحديدا قال رئيس الجمهورية إنه لا يوجد أي عدوان مشترك".



وأضاف: "هناك مسارات يمكن بحثها "لإزالة الألغام وتدريب الجنود الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية. وكلما زادت حاجة أوكرانيا للتجنيد وزيادة عديد جيشها زادت الحاجة إلى التدريب المكثف".



كما ذكر الوزير أن ثلاث شركات فرنسية ستقيم شراكات لإنتاج وصيانة الأسلحة وقطع الغيار على الأراضي الأوكرانية.

