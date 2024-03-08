قتيلان في قصف أوكراني على قرية في منطقة بيلغورود الروسية

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، في قصف أوكراني بطائرات مسيّرة على قرية في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض بانتظام لإطلاق نار، كما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق "تليغرام".



وقال غلادكوف إن "القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ضواحي قرية رويديستفينسكا في منطقة غرايفورون، مستخدمة ثلاث طائرات مسيّرة".



وأضاف: "الانفجارات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة رجل ثالث بجروح خطيرة".

