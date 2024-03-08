مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين في هجوم روسي على سومي الأوكرانية

أعلنت إدارة إقليمية أوكرانية ان هجوما صاروخيا روسيا على مدينة سومي بشمال أوكرانيا أمس أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين.وقالت الإدارة على موقع "فايسبوك": "تعرضت مباني مدرسة ومستشفى المدينة المركزي ومركز الرعاية الطبية الطارئة الإقليمي ومرفق المياه لأضرار".