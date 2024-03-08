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وزير خارجية بريطانيا: بناء ميناء موقت في غزة سيستغرق وقتا

أخبار دولية
2024-03-08 | 09:18
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وزير خارجية بريطانيا: بناء ميناء موقت في غزة سيستغرق وقتا
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وزير خارجية بريطانيا: بناء ميناء موقت في غزة سيستغرق وقتا

أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن الخطة التي تقودها الولايات المتحدة لبناء ميناء موقت في قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى سكانه ستستغرق وقتا، مكررا دعوته لإسرائيل لفتح ميناء أسدود في هذه الأثناء.

وقال كاميرون لمحطات تلفزيونية بريطانية في حديثه عن الميناء: "سيستغرق البناء وقتا. لذا فإن الشيء المهم هو أنه يتعين على الإسرائيليين اليوم أن يؤكدوا أنهم سيفتحون ميناء أسدود".
 

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