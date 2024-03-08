تقارير عن حادث جديد في البحر قبالة ساحل اليمن

أعلنت هيئتان بحريتان بريطانيتان أنهما تلقتا تقريرين عن حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية في المياه التي يشن فيها الحوثيون هجمات على السفن.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السلطات تحقق في الحادث، بينما قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلا بحريا من جنوب عدن وأنها تحقق فيه.