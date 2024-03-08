مقررة الأمم المتحدة للتعذيب تحقق في معاملة معتقلين فلسطينيين

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز أنها تحقق في مزاعم تعذيب وسوء معاملة معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، وتجري محادثات لزيارة إسرائيل.



وقالت إدواردز لرويترز على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تلقت في الآونة الأخيرة تقارير عن مزاعم تعذيب وسوء معاملة فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو نتيجة للصراع في قطاع غزة.



ودعت حماس ودولة فلسطين وإسرائيل إلى التخلي عن وسائل التعذيب الخاصة بهم والتركيز حقا على السلام واحتمالية العيش

جنبا إلى جنب كجيران في المستقبل.



وأكدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف أنها تلقت طلب إدواردز لزيارة إسرائيل وأحالته إلى الحكومة للنظر في