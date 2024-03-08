مقتل خمسة فلسطينيين إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على غزة

أفاد مسؤول في قسم العناية والطوارئ في مستشفى الشفاء بأن خمسة فلسطينيين قتلوا وجرح عشرة آخرون، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة.



وقال الطبيب محمد الشيخ لوكالة فرانس برس: "قتل خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرون عقب سقوط صناديق مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".