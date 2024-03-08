بلينكن: الكرة الآن في ملعب حماس في ما يتعلق بوقف إطلاق النار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان الأمر يعود لحركة "حماس" في الموافقة على وقف لإطلاق نار يسمح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وبإجراء محادثات حول "حل دائم" للصراع.



وقال بلينكن قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بكثافة على ذلك وسنرى ماذا سيفعلون".