رئيسة المفوضية الأوروبية: الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة سيفتح الأحد

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن أملها في أن يُفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة الأحد.



وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا بجنوب قبرص على بعد 380 كيلومترًا تقريبًا من غزة: "نحن قريبون جدًا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد".



وأضافت: "إن العملية التجريبية ستجرى بالشراكة مع منظمة "وولرد سنترال كيتشن" الأميركية غير الربحية التي توفّر وجبات خلال الأزمات الإنسانية والكوارث الوطنية".

