وزير الخارجية الأوكراني يحذّر من تضاؤل المساعدة الغربية لبلاده

حذّر وزير الخارجية الأوكراني الدول الغربية من تضاؤل المساعدة التي تقدمها الى بلاده، مؤكدا أن تسليما منتظما للمعدات العسكرية سيتيح تجنب توسع الحرب خارج أوكرانيا.



وقال دميترو كوليبا خلال زيارته فيلينوس إن "الاستراتيجية القائمة على تقديم مساعدة بالقطارة الى أوكرانيا لم تعد فاعلة".



واضاف إثر لقائه نظراءه في فرنسا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا: "اذا استمرت الأمور على هذا النحو فلن ينتهي هذا الأمر في شكل جيد بالنسبة الينا جميعا".



ودعا الى تزويد بلاده ما تحتاج اليه من أسلحة وذخائر "من دون قيود وفي الوقت الملائم للتأكد من انتصار أوكرانيا على روسيا".



كذلك، دعا كوليبا الى نقل عمليات التدريب العسكري التي يقوم بها الغربيون الى الأراضي الاوكرانية، وكذلك خدمات صيانة الأسلحة وإنتاج العتاد العسكري، معتبرا أن ذلك سيمنح كييف أفضلية على الصعيد اللوجستي.



ودعا أيضا جميع من يشككون في إمكان تجاوز الحرب الحدود الاوكرانية الى "أن يستفيقوا ويقرأوا كتب التاريخ".

