أبو عبيدة: لا تنازل عن مطالبنا لإرساء هدنة في غزة

شددت حركة حماس على أنها لن تتنازل عن مطالبتها بوقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة مقابل الأفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من تشرين الأول على جنوب اسرائيل.



وشدد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة المتحدث على أن "أولويتنا القصوى لإنجاز تبادل الأسرى هي الالتزام التام بوقف العدوان وانسحاب العدو ولا تنازل عن ذلك".



وأكد أنه " لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه".



واعتبر أبو عبيدة أن تباكي واشنطن على أعداد محدودة من أسرى العدو يؤكد إزدواجية معاييرها وعدم إكتراثها لحقوق الإنسان.