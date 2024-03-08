اردوغان يبدي استعداد تركيا لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول، أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا.وصرح إردوغان للصحافيين والى جانبه زيلينسكي: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا".