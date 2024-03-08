تركيا تتهم 6 بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلن جهاز المخابرات التركي ان السلطات التركية ألقت القبض على ستة أشخاص ووجهت إليهم تهما بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).



وكان جهاز المخابرات التركي قد احتجز يوم الثلاثاء سبعة أشخاص، بما في ذلك محقق خاص، لبيع معلومات إلى الموساد. وذكر جهاز المخابرات اليوم أن ستة منهم رهن الاعتقال وأن واحدا منهم أُفرج بكفالة.



ولم يصدر تعليق فوري عن إسرائيل.