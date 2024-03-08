ثلاثة قتلى بقصف نسب إلى تركيا في شمال العراق

قُتل ثلاثة أشخاص في إقليم كردستان العراق بقصف نُسب إلى تركيا، كما أفاد مسؤول محلي وجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.



وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان مساء الجمعة عن "مقتل مسؤول استخباراتي في حزب العمال الكردستاني"، وإصابة "حارسه"، وذلك في قصف "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي بالقرب من قرية الزركا في غرب سنجار".



وصباح الجمعة، "قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران" نتيجة "قصف من قبل الطائرات الحربية التركية" بعد "توجههم إلى الجبال لجمع الأعشاب والنباتات الربيعية"، في محيط قرية نائية في ناحية شيلادزي في دهوك شمال العراق قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد مدير الناحية رزكار ساركي لوكالة فرانس برس.



وقالت وسائل إعلام محلية بدورها إن "مدنيين اثنين" قتلا في القصف.