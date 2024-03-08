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كندا تقول إنها ستستأنف تمويل "الأونروا"
أخبار دولية
2024-03-08 | 15:08
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كندا تقول إنها ستستأنف تمويل "الأونروا"
أعلن وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين في بيان أن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.
ويذكر أن كندا كانت قد أوقفت التمويل لـ"الأونروا"، في 26 كانون الثاني، بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في هجوم حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول.
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