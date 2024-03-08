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البنتاغون: ميناء غزة الموقت لإيصال المساعدات سيستغرق اسابيع عدّة

أخبار دولية
2024-03-08 | 15:13
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البنتاغون: ميناء غزة الموقت لإيصال المساعدات سيستغرق اسابيع عدّة
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البنتاغون: ميناء غزة الموقت لإيصال المساعدات سيستغرق اسابيع عدّة

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الميناء الموقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه أسابيع عدّة.

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.

واضاف: "العملية ربما تتضمن ألف جندي أميركي، إلا أن القوات الأميركية لن تكون على أرض غزة. وتابع البنتاجون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط".

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