بايدن: على نتانياهو بذل مزيد من الجهود في ما يتعلّق بالمساعدات لغزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يتعين على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشاً صريحاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.



ورداً على سؤال لصحافيين حول ما إذا يتعين على نتانياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية إثر تعليقات قال بايدن "نعم عليه ذلك".