مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد.



وأيدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".