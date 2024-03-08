ترامب يودع المحكمة سنداً يغطي غرامة مالية بـ83 مليون دولار في قضية تشهير

أودع دونالد ترامب المحكمة الفدرالية في نيويورك سنداً يكفي لتغطية غرامة مالية بـ83,3 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي، وفق ما بيّنت وثائق المحكمة.



وكانت هيئة محلّفين في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 كانون الثاني بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها بعد ادّعائها أنّه اعتدى عليها جنسيا.



وأكدت محامية ترامب ألينا هابا أنه أودع سندا بقيمة 91,6 مليون دولار، وفقا لوثيقة قدمت إلى محكمة مانهاتن.



وشمل الأمر القضائي الصادر في كانون الثاني تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل ضار في تعليقاته العامة حول كارول، و7,3 ملايين دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لبرنامج لإصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.



وأمرت المحكمة ترامب إما بإيداع مبلغ التعويض كاملا وإما بإيداع سند يمكن تنفيذه في حال خسر الطعن.