بايدن ينتقد اللقاء بين ترامب وأوربان

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسبب لقائه فيكتور أوربان، قائلا إن رئيس الوزراء المجري يسعى إلى إرساء "ديكتاتورية".



والتقى أوربان "صديقه العزيز" ترامب الجمعة في معقله بفلوريدا. ورئيس الوزراء المجري هو أحد الزعماء النادرين في أوروبا الذين يتمنون فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني على الديموقراطي بايدن.



وقال بايدن لأنصاره في تجمع انتخابي "هل تعرفون من يلتقي اليوم في مارالاغو؟ إنه أوربان من المجر الذي صرح صراحة بأنه لا يعتقد أن الديموقراطية ناجحة وبأنه يسعى (لإرساء) دكتاتورية".



وأضاف الديموقراطي البالغ 81 عاما "أرى مستقبلا ندافع فيه عن الديموقراطية ولا نضعفها"، في حين أنه جعل هذا الموضوع أحد حجج حملته ضد ترامب.

