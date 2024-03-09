مجلس الشيوخ الأميركي يقر اتفاقا يجنب واشنطن شللا حكوميا

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللا جزئيا للحكومة الفدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة.



ووافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات. وكان سبق لمجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا الأربعاء على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.



وبهذا الضوء الاخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة. ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل وهو ما تسميه الولايات المتحدة "الإغلاق".



وأشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بهذه "الخطوة الكبيرة" على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.