البنتاغون: بناء الميناء الموقت قبالة غزة سيستغرق ما يصل إلى شهرين

أعلن البنتاغون الجمعة أنّ الميناء العائم الموقت الذي تعتزم الولايات المتّحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات إلى سكّان القطاع الفلسطيني ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوماً وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.



وفي خطابه عن حال الاتحاد الخميس أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الجيش ببناء ميناء عائم موقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل وتشنّ فيه عملية عسكرية ضخمة منذ خمسة أشهر.



وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر للصحافة أنّ الجيش الأميركي سينشئ رصيفاً بحرياً عائماً قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتمّ ربطه بشاطئ غزة.



وقال رايدر إنّ الولايات المتّحدة "ستنشئ قبالة الساحل رصيفاً بحرياً موقتاً يتيح لسفن الشحن أن تنقل البضائع إلى قوارب أصغر تتولّى إيصال هذه الشحنات إلى جسر بحري مؤقت وتفريغها فيه".