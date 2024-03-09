كندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أعلنت كندا الجمعة استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أكثر من شهر على تعليقه.



ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر كانون الثاني بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية.



وقال وزير التنمية الدولية أحمد حسين في مؤتمر صحافي "أعلن استئناف كندا تمويل الأونروا".



وذكر أن هذا القرار اتخذ خصوصا "بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض"، مشيرا إلى أن كندا "أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل".

