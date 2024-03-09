مرشح ثالث للانتخابات الرئاسية الأميركية قد يهدد حملة بايدن

أعلنت مجموعة سياسية أميركية الجمعة عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وهو ما يخشى الديموقراطيون من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية.



وقالت منظمة "نو ليبلز" الوسطية، وهي ليست حزبا سياسيا رسميا وتصف نفسها بأنها "حركة وطنية للأميركيين ذوي المنطق السليم" إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها الأسبوع المقبل.



ولم تذكر المنظمة أسماء أي مرشحين محتملين، وأفادت وسائل إعلام أميركية أن العديد من السياسيين المرتبطين بها استبعدوا الترشح، ما يلقي بظلال الشك على التحدي الذي قد تمثله.

