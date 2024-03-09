الجيش الأميركي يعلن إسقاط 15 مسيّرة للحوثيين اليمينيين

أعلن الجيش الأميركي السبت أنه أسقط مع القوات المتحالفة 15 مسيرة هجومية أطلقها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن هجوما "واسع النطاق... مثّل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة" ما أدى إلى قيام السفن والطائرات الحربية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها بإسقاطها.

