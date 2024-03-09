الحوثيون يعلنون إستهداف ناقلة "بروبل فورتشن" في خليج عدن وعددًا من المدمرات الحربية الأميركية

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري بإسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في كلمة بثها التلفزيون في وقت مبكر من اليوم السبت أن الجماعة إستهدفت ناقلة البضائع السائبة الأميركية بروبل فورتشن في خليج عدن.



وقال سريع اليوم السبت أيضا إن "الحوثيين إستهدفوا عددًا من المدمرات الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".