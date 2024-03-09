إردوغان يؤكد دعم تركيا "الحازم" لقادة حركة حماس

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت دعمه "الحازم" لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.



وقال الرئيس التركي خلال كلمة في اسطنبول "لا يمكن لأحد أن يدفعنا الى تصنيف حماس منظمة إرهابية. تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم".



وصدرت عن إردوغان على مدى الأعوام مواقف داعمة للقضية الفلسطينية. كما كان من أبرز منتقدي إسرائيل منذ اندلاع الحرب بينها وبين حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.