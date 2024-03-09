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السويد تستأنف مساعداتها للأونروا
أخبار دولية
2024-03-09 | 05:23
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السويد تستأنف مساعداتها للأونروا
أعلنت السويد السبت أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها.
على غرار دول عديدة أخرى، علّقت السويد مساعداتها للأونروا بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة أواخر كانون الثاني بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية.
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.
أخبار دولية
تستأنف
مساعداتها
للأونروا
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