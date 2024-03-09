مقتل طفل في دنيبربتروفسك وجرح آخر في خيرسون في قصف روسي

أعلنت أوكرانيا السبت أن قنبلة روسية سقطت قرب مبنى سكني في مدينة خيرسون بجنوب البلاد خلال الليل، ما أدى إلى جرح طفل فيما قتل طفل في قصف في دنيبروبتروفسك.



ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من عامين مع قتال عنيف في الشرق وهجمات منتظمة بعيدًا عن جبهة القتال.



وقالت إدارة خيرسون على شبكات التواصل الإجتماعي: "الليلة الماضية، ضرب الجيش الروسي المدينة بقنبلة. سقطت القذيفة بالقرب من مبنى مؤلف من خمسة طوابق".



ونشرت سلطات خيرسون مقطع فيديو يظهر فيه مبنى مدمر وحفرة كبيرة خارجه.



وأشارت السلطات المحلية إلى أن "طفلًا يبلغ سبعة أعوام أُصيب بسبب القصف يخضع للمراقبة الطبية"، لافتةً إلى أن "حياة الطفل ليست في خطر".