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سرايا القدس تنشر فيديو للعملية التي نفذتها ضدّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "حومش"

أخبار دولية
2024-03-09 | 07:55
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سرايا القدس تنشر فيديو للعملية التي نفذتها ضدّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "حومش"
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سرايا القدس تنشر فيديو للعملية التي نفذتها ضدّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "حومش"

نشرت سرايا القدس - كتيبة جنين فيديو للعمليةِ التي نفذتها ضدّ القوات الاسرائيلية عصر الجمعة في مستوطنة "حومش"، والتي استدرجت في خلالها عدداً من جنود الاحتلال وفجرت فيهِم عبوة ناسفة أوقعتهم بين قتيل وجريح.

أخبار دولية

سرايا القدس

القوات الإسرائيلية

مستوطنة

حومش

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