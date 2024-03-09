سرايا القدس تنشر فيديو للعملية التي نفذتها ضدّ القوات الإسرائيلية في مستوطنة "حومش"

نشرت سرايا القدس - كتيبة جنين فيديو للعمليةِ التي نفذتها ضدّ القوات الاسرائيلية عصر الجمعة في مستوطنة "حومش"، والتي استدرجت في خلالها عدداً من جنود الاحتلال وفجرت فيهِم عبوة ناسفة أوقعتهم بين قتيل وجريح.