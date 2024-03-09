إسرائيل تقصف برجا سكنيا كبيرا في رفح

أفاد سكان في رفح بجنوب قطاع غزة بأن إسرائيل قصفت واحدا من أكبر الأبراج السكنية في المدينة اليوم، في تصعيد للضغط في آخر منطقة في القطاع لم يتم اجتياحها بعد حيث يقيم أكثر من مليون نازح فلسطيني.



وتعرض المبنى المكون من 12 طابقا، والذي يبعد حوالي 500 متر من الحدود مع مصر، لأضرار جراء الهجوم. وقال السكان إن عشرات الأسر أصبحت بلا مأوى، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وكشف أحد سكان البرج الذي كان يعيش به نحو 300 شخص لرويترز أن إسرائيل أعطتهم تحذيرا وأمهلتهم 30 دقيقة للفرار من المبنى ليلا.