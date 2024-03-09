طائرات عسكرية من خمس دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة

أفاد الجيش الأردني في بيان اليوم، أن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا عمليات إلقاء مساعدت إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية وفرنسية وبلجيكية ومصرية.



وقال البيان إن "القوات المسلحة الأردنية نفذت السبت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة".



وكشف البيان أن العملية جرت بمشاركة "طائرتين من نوع +130+ تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وأربع طائرات أميركية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وطائرة مصرية".



وأشار الى أن الجيش الأردني نفذ "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 35 إنزالاً جوياً أردنياً، و36 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة" كان بينها أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر والإمارات.

