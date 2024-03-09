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أطباء بلا حدود تدعو لحماية المرضى والمنشآت الطبية في الكونغو الديموقراطية

دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى حماية المرضى والمدنيين والمنشآت الطبية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد عملية نهب طالت مستشفى في شمال شرق البلاد.



وفي أعقاب الإعتداء الذي وقع في درودرو بمحافظة إيتوري، قامت المنظمة غير الحكومية بإجلاء طاقمها بشكل موقت من المدينة لكنها تواصل توفير الرعاية الطبية وإمدادات المياه للنازحين في مخيم رو الواقع على قرابة 10 كلم شمال شرق درودرو.



وقالت مديرة برنامج جمهورية الكونغو الديموقراطية في المنظمة ستيفاني جياندوناتو: "ما حصل هو ببساطة مروع".



وأوضحت أنه "في إطار تصاعد متجدد في أعمال العنف في إيتوري، هاجم مسلحون مدينة درودرو خلال الليل بين السادس والسابع من آذار، وأردوا مريضة في سريرها، وقاموا بنهب المستشفى وسرقة معدات طبية"، مشيرة إلى أن "المهاجمين قاموا أيضًا بنهب منشأة طبية مجاورة".

دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى حماية المرضى والمدنيين والمنشآت الطبية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد عملية نهب طالت مستشفى في شمال شرق البلاد.



وفي أعقاب الإعتداء الذي وقع في درودرو بمحافظة إيتوري، قامت المنظمة غير الحكومية بإجلاء طاقمها بشكل موقت من المدينة لكنها تواصل توفير الرعاية الطبية وإمدادات المياه للنازحين في مخيم رو الواقع على قرابة 10 كلم شمال شرق درودرو.



وقالت مديرة برنامج جمهورية الكونغو الديموقراطية في المنظمة ستيفاني جياندوناتو: "ما حصل هو ببساطة مروع".



وأوضحت أنه "في إطار تصاعد متجدد في أعمال العنف في إيتوري، هاجم مسلحون مدينة درودرو خلال الليل بين السادس والسابع من آذار، وأردوا مريضة في سريرها، وقاموا بنهب المستشفى وسرقة معدات طبية"، مشيرة إلى أن "المهاجمين قاموا أيضًا بنهب منشأة طبية مجاورة".