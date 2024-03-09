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سفينة مساعدات لغزة تستعد للإبحار من قبرص
أخبار دولية
2024-03-09 | 08:58
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سفينة مساعدات لغزة تستعد للإبحار من قبرص
أعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت لورا لانوزا المتحدثة بإسم منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية والشريكة في هذا المشروع التابع لـ"وورلد سنترال كيتشن" منظمة الطباخ الأميركي الإسباني خوسيه أندريس لوكالة فرانس برس "كل شيء سيكون جاهزًا اليوم حتى نتمكن من المغادرة".
وأضافت أن "كل شيء مرتبط بوصول التراخيص والتصاريح ولا نعرف ما إذا كان سيتم ذلك اليوم أم غدًا".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية التي سمحت مبدئيًا بهذه العملية على غرار السلطات القبرصية كانت تقوم بتفتيش حمولة مئتي طن من المواد الغذائية والأرز والدقيق وعلب التونة في ميناء لارنكا.
أخبار دولية
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