الرئيس المصري: سعر الصرف المرن أصبح ممكنا بعد التمويل الجديد

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، أنه بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من الإمارات وصندوق النقد الدولي، بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن.



وأوضح أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لأن هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.