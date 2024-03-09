"حماس" كشفت هوية 4 أسرى سبق وأعلنت مقتلهم جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلنت حركة "حماس" سابقا، مقتل 7 من الأسرى جراء الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة وكشفت أسماء ثلاثة منهم.



واليوم، عادت الحركة ونشرت فيديو كشفت في خلاله هوية بقية القتلى الاسرائيليين.