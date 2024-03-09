ستة قتلى في هجوم في جنوب شرق نيجيريا

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم أربعة من عناصر الشرطة، الجمعة في هجوم لمسلحين في ولاية إيبوني بجنوب شرق نيجيريا، كما أعلنت الشرطة النيجيرية في بيان السبت.



وأوضح المتحدث باسم شرطة الولاية جوشوا أوكاندو، أن الهجوم وقع قرابة الساعة الخامسة صباحا عند نقطة تفتيش للشرطة على طريق نووفي على مشارف مدينة أباكاليكي.



وقال إن "قوات الأمن خاضت مواجهة عنيفة بالأسلحة النارية مع بلطجية"، مشيرا الى أن "أربعة من عناصر الأمن دفعوا حياتهم ثمنا، بينما قتل مدنيان علقوا في تبادل إطلاق النار".



والمهاجمون الذين لم يتم توقيفهم كما قال أوكاندو، "أعضاء في حركة الشعوب الأصلية لبيافرا" التي تناضل من أجل إقامة دولة منفصلة لمجموعة الإيغبو العرقية مع جناحها المسلح "شبكة الأمن الشرقية".



وتُنسب الهجمات في جنوب شرق نيجيريا غالبا إلى حركة الشعوب الأصلية التي تنفي باستمرار تورطها في هذه الأفعال.