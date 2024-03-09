قوات الدعم السريع بالسودان: نرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية في رمضان

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية اليوم، أنها ترحب بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.