استقالة أسقف متهم بالتستر على اعتداءات جنسية في بولندا

قبل البابا فرنسيس استقالة جديدة لأسقف بولنديّ، متهم بالتستر على اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة ضد قاصرين، بعد قرار مماثل الشهر الماضي، وفق ما أعلن الفاتيكان.

وقال السفير البابوي في بولندا في بيان، إنّ أندريه جيوبا (73 عاما)، أسقف لوفيتش بوسط بولندا، استقال "بطلب من الكرسي الرسولي".

وذكرت وسائل الإعلام البولندية أن رجل الدين الكاثوليكي كان على علم بوجود كاهنين على الأقل يعتديان على أطفال في أبرشيته ولكن بدلاً من فتح تحقيق، قام بنقلهما إلى أبرشية أخرى.

وأشار إلى أنّ الفاتيكان حدّد "صعوبات" في إدارة جيوبا للأبرشية "ولاسيما الإهمال في التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي التي يرتكبها بعض رجال الدين ضد قاصرين".