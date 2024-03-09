قتلى ومفقودون في فيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية

خلّفت فيضانات وانهيارات أرضية ما لا يقل عن عشرة قتلى وعشرة مفقودين في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أفاد السبت مسؤول محلي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة بيسيسير سيلاتان في مقاطعة سومطرة الغربية، ما أجبر نحو 46 ألف شخص على التوجّه إلى مراكز للإيواء المؤقت.

وقال دوني يوسريزال المدير بالإنابة لوكالة إدارة الكوارث في بيسيسير سيلاتان في بيان إنّه عُثر على عشرة قتلى" في أنحاء مختلفة من المنطقة.

وأكّد أنّ هناك عشرة مفقودين، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية يصعّب عمليات البحث والإنقاذ.

ودمّر انزلاق أرضي 14 منزلا على الأقل، كما اجتاحت الفيضانات أكثر من 20 ألف منزل وأدت إلى انهيار ثمانية جسور، وفق البيان.