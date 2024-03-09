ثلاثة قتلى على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا

قُتلت امرأة وأُصيب آخرون في قصف روسي على منطقة خيرسون فيما قُتل مدنيان على الأقل في هجمات على وسط وشرق أوكرانيا، على ما أعلنت كييف السبت.



وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن قصفا روسيا أودى بامرأة تبلغ 58 عاما في قرية أوليفكا (جنوب) المطلّة على نهر دنيبرو.



وتحدث مسؤولون عن سقوط قذيفة روسية قرب مبنى سكني في مدينة خيرسون وتسببت بإصابة طفل.



وقالت إدارة خيرسون على شبكات التواصل الاجتماعي: "الليلة الماضية، ضرب الجيش الروسي المدينة بقنبلة. سقطت القذيفة بالقرب من مبنى مؤلّف من خمسة طوابق".



ونشرت سلطات خيرسون مقطع فيديو يظهر فيه مبنى مدمّر وحفرة كبيرة خارجه.



وأشارت السلطات المحلية إلى أن "طفلًا يبلغ سبعة أعوام أُصيب بسبب القصف يخضع للمراقبة الطبية"، لافتة إلى أن "حياة الطفل ليست في خطر".



وأفادت السلطات بانتشال شخصين آخرين على قيد الحياة من تحت ركام المبنى المدمّر فيما "تمّ إجلاء باقي السكان بسرعة".



وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبتروفسك إن قصفا روسيا أودى بفتى كان يسير مع شقيقه الأكبر في قرية تشيرفونوغريغوريفكا المطلة على نهر دنيبرو.



وقالت وزارة الداخلية: "تعرّض شقيقان لإطلاق النار وسط الشارع، عمرهما 16 و22 عامًا. قضى الأصغر متأثرا بجروحه".



وأضافت الوزارة "نُقل الأكبر إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة. يسعى الأطباء الى إبقائه على قيد الحياة".



وفي منطقة دونيتسك (شرق) المحاصرة، قُتل رجل في قرية تشاسيف يار، حسبما أفاد مسؤولون. وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على شبكات التواصل الاجتماعي: "أُصيب رجل يبلغ 46 عامًا بجروح قاتلة".



وأعلن فيلاشكين في وقت سابق أن مسؤولين أجلوا نحو مئتَي شخص من قرى تقع على جبهة القتال بينهم 21 طفلًا وسط القتال العنيف.



وقال سلاح الجو الأوكراني في وقت سابق إنه أسقط 12 من أصل 15 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا في أجواء منطقة دونيتسك (شرق) ودنيبروبتروفسك (وسط) وبولتافا.