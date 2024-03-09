ستة مفقودين في انقلاب قارب صيد في كوريا الجنوبية

انقلب قارب صيد كوري جنوبي يحمل طاقما مكونا من تسعة أفراد بينهم سبعة إندونيسيين، السبت قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، مما أدى إلى فقدان ستة أشخاص، وفقا للسلطات المحلية.



وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن القارب الذي يبلغ وزنه 29 طنا انقلب في البحر على بعد 68 كيلومترا جنوب جزيرة تابعة لمدينة تونغ يونغ الساحلية صباح السبت.



وقال مكتب تونغ يونغ التابع لخفر السواحل الكوريين لفرانس برس إنه تم حتى الآن إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا فاقدي الوعي.



وقال أحد المسؤولين: "ما زلنا نبحث عن ستة مفقودين".



وأمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السلطات المختصة "ببذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح من خلال تعبئة كافة العناصر والمعدات المتاحة بما في ذلك البحرية وزوارق الصيد" كما أعلن مكتبه في بيان.