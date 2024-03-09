مقتل ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية عسكرية في الولايات المتحدة قرب الحدود مع المكسيك

قتل عسكريان وعنصر في شرطة الحدود الجمعة في تحطم مروحية عسكرية كانوا يستقلونها في الولايات المتحدة بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك.



وقالت الوحدة المشتركة بين جيوش المنطقة في بيان: "تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز لاكوتا يو اتش-72 مخصصة للمهمة الفدرالية لدعم الحدود الجنوبية الغربية خلال عمليات جوية بالقرب من مدينة ريو غراندي في ولاية تكساس".



وأفادت بأنّ "جنديين وعنصراً في شرطة الحدود الأميركية قتلوا"، مؤكدة إصابة جندي آخر.



وأكد المصدر نفسه أن "التحقيق جار لتحديد سبب الحادث" الذي وقع الجمعة قرابة الساعة 14,50 (21,50 ت غ).



وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المروحية تحطمت في منطقة بمدينة لا غرولا في ولاية تكساس.