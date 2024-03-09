رئيسا الموساد والسي آي إيه التقيا الجمعة لمناقشة "اتفاق حول الإفراج عن الرهائن" في غزة

أعلنت إسرائيل اليوم، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية لديها التقى نظيره الأميركي الجمعة في إطار الجهود لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان إن "رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى أمس (الجمعة) رئيس السي آي ايه بيل بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن".



وأضاف البيان أن إسرائيل لا تزال تتواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق، لكن حماس "لا تبدي اهتماما" و"تسعى إلى إشعال المنطقة خلال (شهر) رمضان".