الآلاف يتظاهرون في باريس مطالبين بوقف فوري للنار في غزة

تظاهر آلاف الأشخاص في باريس للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وضم الموكب 11500 متظاهر، بحسب الشرطة، فيما أعلنت إحدى الجهات المنظمة للتظاهرة مشاركة "60 ألف شخص".

,جاءت التظاهرة بدعوة من ائتلاف "طوارئ فلسطين" ودعم من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، وحمل خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنجدوا غزة" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا "أوقفوا الإبادة" و"إسرائيل، فصل عنصري، مقاطعة" و"فلسطين حرة".

وتم التحرك بمشاركة زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، ورئيسة قائمة الحزب في الانتخابات الأوروبية مانون أوبري، والناشطة الفرنسية الفلسطينية ريما حسن المرشحة على القائمة الانتخابية أيضا.